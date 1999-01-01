Клопп: «Было бы здорово сыграть золотой матч с «Манчестер Сити»

да спокойно может быть. сити дует лестеру, со скрипом выигрывает брайтон. ливер уничтожает касл и катает ничейку с волками
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном проведении золотого матча с «Манчестер Сити», который определил бы победителя АПЛ.
«Ух ты, я, честно говоря, не думал об этом. Было бы здорово сыграть золотой матч с «Манчестер Сити». Впрочем, я не думаю, что это возможно», – сказал Клопп.
В АПЛ проведение золотого матча возможно в том случае, если обе лидирующие команды завершат сезон с равным количеством очков, а также с одинаковой разницей забитых и пропущенных голов.
- За два тура до завершения чемпионата «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.
- У манкунианцев разница забитых и пропущенных – 90:22, у мерсисайдцев – 84:20.
- Команда Хосепа Гвардиолы еще сыграет с «Лестером» и «Брайтоном», а команда Клоппа – с «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном».