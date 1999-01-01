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    Клопп: «Было бы здорово сыграть золотой матч с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном проведении золотого матча с «Манчестер Сити», который определил бы победителя АПЛ.

    «Ух ты, я, честно говоря, не думал об этом. Было бы здорово сыграть золотой матч с «Манчестер Сити». Впрочем, я не думаю, что это возможно», – сказал Клопп.

    В АПЛ проведение золотого матча возможно в том случае, если обе лидирующие команды завершат сезон с равным количеством очков, а также с одинаковой разницей забитых и пропущенных голов.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1093

      SarJr 5 минут назад

      да спокойно может быть. сити дует лестеру, со скрипом выигрывает брайтон. ливер уничтожает касл и катает ничейку с волками

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      Рейтинг: +395

      Борат 34 минуты назад

      Ты б и золотой матч профукал!

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      Рейтинг: +59

      Mister_Tomsk 35 минут назад

      Странно что не делают такое шоу) специально бы) вывели на золотой матч) ради шоу и бабла) вот было бы круто)

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      Рейтинг: +145

      Grizli4G 1 час назад

      Упорная борьба в АПЛ в этом сезоне между горожанами и мерсисайдцами. У Ливерпуля было преимущество, но сами виноваты, что зимой лидирующие позиции потеряли. Теперь нужно надеяться на МС, что они где-то очки потеряют, а самим в оставшихся матчах выигрывать

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