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    Мбаппе получил трехматчевую дисквалификацию за фол в финале Кубка Франции

    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции определился с наказанием для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который получил прямую красную карточку в финале Кубка страны за грубый фол против игрока «Ренна».

    Сообщается, что 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча.

    Таким образом, форвард пропустит игры Лиги 1 против «Ниццы», «Анжера» и «Дижона».

    В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч в составе «ПСЖ», забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт Федерации футбола Франции

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    03.05.2019 14:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 мая 2019, 20:21

      Не думал, что он такой ублюдок. Это 200% намеренный фол, в стиле Пепе, просто подошёл и попытался сломать ногу сопернику, мяч его вообще не интересовал. ПСЖ купил минимальную дискву за такое, иных причин не вижу, почему это не 5-10 матчей.

      0
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 3 мая 2019, 17:09

      Никого не смущает, что он и Неймар получают дисквалификацию на матчи ЛИГИ за действия, совершенные в КУБКОВОЙ игре?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Файдаэн 3 мая 2019, 20:11

      нет, таков сейчас регламент, в т.ч. и в Испании, не только во Франции. Дисква идёт сплошь на все внутренние турниры.

      1
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      Рейтинг: +47

      Vincent Jones 3 мая 2019, 16:43

      Странно. За такой фол не стыдно и 10 матчей дать.

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 мая 2019, 15:15

      От куда столько злости.намерено хотел сломать

      2
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Жёлто-синий 3 мая 2019, 20:23

      Вылетели из ЛЧ, опять, и сразу из 2-х Кубков Франции, и всё от команд, которые должны были легко проходить. Все их помоями поливают за импотенцию на поле, а шейхи уже задумались, чтобы урезать финансирование. Вот оттуда может быть?

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 3 мая 2019, 14:40

      Вот пидураси. Там что каталонци в комитете сидят. Ой *** ето ж не дай Бог 20 летний шмаркач у Мессюнчика золотую бутсу отберет!?! Позорники!!! Зачем убивать парня и интригу в футболе? Фу-фу-фу!!! Лашпети!!!

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Kybik-Pybik 3 мая 2019, 15:16

      ???? что куришь???

      -1
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