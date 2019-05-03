Мбаппе получил трехматчевую дисквалификацию за фол в финале Кубка Франции

Не думал, что он такой ублюдок. Это 200% намеренный фол, в стиле Пепе, просто подошёл и попытался сломать ногу сопернику, мяч его вообще не интересовал. ПСЖ купил минимальную дискву за такое, иных причин не вижу, почему это не 5-10 матчей.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции определился с наказанием для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который получил прямую красную карточку в финале Кубка страны за грубый фол против игрока «Ренна».
Сообщается, что 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча.
Таким образом, форвард пропустит игры Лиги 1 против «Ниццы», «Анжера» и «Дижона».
В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч в составе «ПСЖ», забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.
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— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) 27 апреля 2019 г.