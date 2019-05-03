Мбаппе получил трехматчевую дисквалификацию за фол в финале Кубка Франции

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции определился с наказанием для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который получил прямую красную карточку в финале Кубка страны за грубый фол против игрока «Ренна».

Сообщается, что 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча.

Таким образом, форвард пропустит игры Лиги 1 против «Ниццы», «Анжера» и «Дижона».

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч в составе «ПСЖ», забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.