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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Тилемансом

    Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

    По информации источника, манкунианский клуб хочет купить бельгийца во время летнего трансферного окна. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов фунтов (около 47 миллионов евро).

    Тилеманс выступает за «Лестер» на правах аренды, а переговоры о его переходе потенциальным покупателям придется вести с «Монако».

    После переезда в Англию в январе этого года 21-летний хавбек сыграл 11 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: The Sun

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