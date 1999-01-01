«Манчестер Юнайтед» интересуется Тилемансом

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианский клуб хочет купить бельгийца во время летнего трансферного окна. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов фунтов (около 47 миллионов евро).

Тилеманс выступает за «Лестер» на правах аренды, а переговоры о его переходе потенциальным покупателям придется вести с «Монако».

После переезда в Англию в январе этого года 21-летний хавбек сыграл 11 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.