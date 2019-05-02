Лига Европы. «Айнтрахт» сыграл вничью с «Челси» в первом матче 1/2 финала

Выход Азара не дало эффект в Сарриболи
«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
В составе франкфуртской команды отличился Лука Йович, за лондонцев забил Педро.
Ответная встреча состоится 9 мая на «Стемфорд Бридж».
Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
Айнтрахт (Германия) – Челси (Англия) – 1:1 (1:1)
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Фалет, да Кошта, Абрахам, Фернандес (Пасьенса, 73), Хасебе, Гачинович (Виллемс, 90), Роде, Костич, Йович.
«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик (Ковачич, 83), Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан (Азар, 61), Жиру.
Предупреждения: Кристенсен, 19; Хасебе, 58; Фернандес, 61.