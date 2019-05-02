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    Лига Европы. «Айнтрахт» сыграл вничью с «Челси» в первом матче 1/2 финала

    «Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

    В составе франкфуртской команды отличился Лука Йович, за лондонцев забил Педро.

    Ответная встреча состоится 9 мая на «Стемфорд Бридж».

    Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

    Айнтрахт (Германия) – Челси (Англия) – 1:1 (1:1)

    «Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Фалет, да Кошта, Абрахам, Фернандес (Пасьенса, 73), Хасебе, Гачинович (Виллемс, 90), Роде, Костич, Йович.

    «Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик (Ковачич, 83), Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан (Азар, 61), Жиру.

    Предупреждения: Кристенсен, 19; Хасебе, 58; Фернандес, 61.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2019 23:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +708

      САНЁК17 1 час назад

      Выход Азара не дало эффект в Сарриболи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24555

      portero 1 час назад

      в ЛЕ может случиться АПЛовский финал,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      САНЁК17 > portero 1 час назад

      Если Арсенал выйдет то Челси будет очень сложно

      3
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