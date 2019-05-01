Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    «Атлетико» интересуется защитником «Манчестер Сити» Отаменди

    Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди может вернуться в Испанию, сообщает AS.

    По информации источника, интерес к аргентинцу, выступавшему в сезоне-2014/15 за «Валенсию», проявляет мадридский «Атлетико», который ищет замену Диего Годину и Люке Эрнандесу.

    Спортивный директор столичного клуба Андреа Берта уже контактировал с агентом футболиста Жорже Мендешем.

    Ранее утверждалось, что 31-летний Отаменди хочет сменить команду из-за дефицита игровой практики. В текущем сезоне он провел за «Сити» 32 матча, забил один гол и сделал один ассист.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69421
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru