«Атлетико» интересуется защитником «Манчестер Сити» Отаменди

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди может вернуться в Испанию, сообщает AS.

По информации источника, интерес к аргентинцу, выступавшему в сезоне-2014/15 за «Валенсию», проявляет мадридский «Атлетико», который ищет замену Диего Годину и Люке Эрнандесу.

Спортивный директор столичного клуба Андреа Берта уже контактировал с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Ранее утверждалось, что 31-летний Отаменди хочет сменить команду из-за дефицита игровой практики. В текущем сезоне он провел за «Сити» 32 матча, забил один гол и сделал один ассист.