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    «Чемпионат»: Рассказов вернется в строй через месяц

    Стали известны сроки восстановления защитника «Спартака» Николая Рассказова.

    Россиянин получил травму 21 апреля в матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:0): у футболиста была выявлена трещина в лодыжке.

    По информации «Чемпионата», Рассказов вернется в строй примерно через месяц. Он должен быть готов к первому летнему сбору москвичей.

    • В текущем сезоне 21-летний игрок провел за красно-белых 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • После 26-ти туров москвичи занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.
    • В субботу спартаковцы в гостях встретятся с «Уралом».

    Источник: «Чемпионат»

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