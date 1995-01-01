«Чемпионат»: Рассказов вернется в строй через месяц

Стали известны сроки восстановления защитника «Спартака» Николая Рассказова.
Россиянин получил травму 21 апреля в матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:0): у футболиста была выявлена трещина в лодыжке.
По информации «Чемпионата», Рассказов вернется в строй примерно через месяц. Он должен быть готов к первому летнему сбору москвичей.
- В текущем сезоне 21-летний игрок провел за красно-белых 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- После 26-ти туров москвичи занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.
- В субботу спартаковцы в гостях встретятся с «Уралом».