«Евро-футбол»: ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов

Может продать, может не продать.
"- Какова вероятность встретить динозавра на улице?
- 50 процентов. Или встретишь, или нет."
Защитник Марио Фернандес может покинуть ЦСКА во время летнего трансферного окна, сообщает «Евро-футбол».
По информации источника, руководство армейского клуба готово рассмотреть предложения о продаже 28-летнего футболиста в случае непопадания в Лигу чемпионов.
При этом ЦСКА не намерен отпускать натурализованного бразильца в другие команды РПЛ, чтобы не усиливать конкурентов. Таким образом, «Зенит», предложивший 20 миллионов евро за игрока, не сможет рассчитывать на его подписание.
Фернандес может перейти в один из клубов топ-5 лиг Европы. Основным претендентом на него считается «Рома».
- Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.
- Столичная команда по итогам 26 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
- Отставание от третьей позиции, дающей право сыграть в квалификации ЛЧ, составляет два очка.