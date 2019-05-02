Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Евро-футбол»: ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов

    Защитник Марио Фернандес может покинуть ЦСКА во время летнего трансферного окна, сообщает «Евро-футбол».

    По информации источника, руководство армейского клуба готово рассмотреть предложения о продаже 28-летнего футболиста в случае непопадания в Лигу чемпионов.

    При этом ЦСКА не намерен отпускать натурализованного бразильца в другие команды РПЛ, чтобы не усиливать конкурентов. Таким образом, «Зенит», предложивший 20 миллионов евро за игрока, не сможет рассчитывать на его подписание.

    Фернандес может перейти в один из клубов топ-5 лиг Европы. Основным претендентом на него считается «Рома».

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.
    • Столичная команда по итогам 26 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Отставание от третьей позиции, дающей право сыграть в квалификации ЛЧ, составляет два очка.

    Источник: «Евро-футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2019 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 3 мая 2019, 15:33

      Может продать, может не продать.

      "- Какова вероятность встретить динозавра на улице?
      - 50 процентов. Или встретишь, или нет."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 мая 2019, 14:03

      По информации источника, какого? Не прикрывайтесь, называйте свои
      измышления своими словами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 мая 2019, 23:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Милер захочет, то 25 предложат и на следующий день уже в Зените будет..

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубинище 3 мая 2019, 01:35

      Не смеись!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Рубинище 3 мая 2019, 11:07

      Его в Зенит вряд ли продадут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубинище 3 мая 2019, 14:05

      Ты, что упал, что-ли. Милеру по уму очень далеко до Гинера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 2 мая 2019, 22:16

      утка... не вместо же Флоренци

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 2 мая 2019, 19:31

      на утку не похоже, в случае непопадания в ЛЧ цска лишится 20-25 лимонов, поэтому продадут ликвидного игрока... кто это будет и куда продадут, решит Гинер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 мая 2019, 18:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем Зениту этот старикашка. Лемит на легов, вроде, отменяют, а на трансмаркете полно молодых и перспективных.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 3 мая 2019, 14:08

      Ну да, ведь у вас есть молодой парнишка Анюков.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > prezent2017 3 мая 2019, 15:36

      Угу, сначала Анюкову и Жиркову замену найдите. Да и Маркизио у вас такой юный ,перспективной и свежекупленный, что слов нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9928

      Ковастер 2 мая 2019, 17:29

      В станен быков будет Фернандесу и место и счастье. Хотелось бы игрока сборной подписать в перспективный клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 мая 2019, 13:02

      Зенит может хитро поступить. Заставят Шальке его купить, немцы не будут его в основу ставить, а через полгода отдадут в аренду с правом выкупа.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Доремидонт > Леха из Твери 2 мая 2019, 15:23

      А зачем привязываться к Шальке? Там , в Европе сразу заподозрят злой умысел. Бакланьё через свой фарм-клуб Оренбург всю эту сделку с Фернандесом провернут и не поморщатся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 2 мая 2019, 12:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и жлобы ЦСКА. Зениту в ЛЧ играть. За страну! Могли бы и помочь!

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > VVadic 2 мая 2019, 13:01

      за трубу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 мая 2019, 12:18

      очередная утка от евро

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11