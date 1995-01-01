Рэмзи больше не сыграет за «Арсенал» из-за травмы. Летом он перейдет в «Ювентус»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи не сможет сыграть за лондонский клуб в этом сезоне из-за травмы. Игрок получил травму колена 18 апреля в игре с «Наполи» в Лиге Европы.

«Мне грустно говорить это, но игра с «Наполи» была последней для меня в футболке «Арсенала». К сожалению, она оставила меня с травмой, которая не позволит мне сыграть в оставшихся играх сезона. Я очень расстроен, что не буду играть в концовке сезона и не смогу отдать клубу все что могу, пока я еще игрок «Арсенала».

К сожалению, это не зависит от меня. Я хотел сказать спасибо болельщикам за поддержку», – написал Рэмзи в своем инстаграме.