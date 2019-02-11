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    «Ювентус» объявил о трансфере Рэмзи. Валлиец присоединится к итальянцам летом

    «Ювентус» сообщил о трансфере полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи. Валлиец присоединится к итальянцам летом, когда истечет его контракт с британцами.

    Соглашение с «Ювентусом» рассчитано на четыре года. Зарплата футболиста, по неофициальной информации, составит 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    • Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года.
    • Валлиец – воспитанник «Кардиффа».
    • Главное достижение в карьере – три Кубка Англии.

    Источник: Твиттер «Ювентуса»

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    11.02.2019 22:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +232

      Sterh 18 февраля 2019, 10:35

      400 000 фунтов в неделю?
      Кто-то перепил...
      Во-первых - какие фунты?
      Во-вторых - 23 млн евро в год??
      Проспитесь.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 11:56

      Сумеет ли Рэмзи привыкнуть к новой команде?

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 февраля 2019, 23:59

      Хрустальный игрок,главное без травм! Удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 23:06

      Аарон будет в Юве играть и будет там центровым в середине поля.

      3
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 11 февраля 2019, 22:58

      Вы думаете, что Рэмзи не вытеснит из старта мертвого Хедиру? Ну-ну

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 февраля 2019, 22:51

      Ну и дурак. Нет там места в старте для него, да и британцы мало где приживаются за пределами родных островов.

      1
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      Рейтинг: +76

      SoccerIlya > Shotlandets86 12 февраля 2019, 01:24

      Ну фиг знает, того же Бэйла взять в Реале, могут периодами

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > SoccerIlya 12 февраля 2019, 10:43

      Бэйл в Реале так и не стал своим, несмотря на статистику.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 22:38

      Какие фунты стерлинги в Италии ? Он в "Арсенале" при продлении контракта просил 300 тыс. фунтом стерлингов в неделю, но ему в этом отказали. В Юве он будет получать в евро, а сколько позже узнаем.

      6
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 11 февраля 2019, 22:22

      В далекий резерв сойдет

      6
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