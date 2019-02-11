«Ювентус» объявил о трансфере Рэмзи. Валлиец присоединится к итальянцам летом

«Ювентус» сообщил о трансфере полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи. Валлиец присоединится к итальянцам летом, когда истечет его контракт с британцами.

Соглашение с «Ювентусом» рассчитано на четыре года. Зарплата футболиста, по неофициальной информации, составит 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.