Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Кузяев восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев восстановился после травмы колена. Он тренировался с ограничениями в общей группе, «Зенит» готовится к матчу РПЛ против «Ахмата».

    «Он с этой недели частично начинает заниматься в общей группе. Будем смотреть на динамику восстановления», – сказал главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак.

    • Кузяев получил травму колена во время матча сборной России с Бельгией в матче 1-го тура отборочного раунда к Евро-2020
    • Игрок перенес операцию на мениске.
    • В этом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 30 игр, забил четыре мяча и отдал три ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2078

      Гиви Эрудитошвили 48 минут назад

      С ЦСКА уже выйдет на замену или в старте на один тайм, но всё будет зависеть как закончится предыдущий тур. Если Зенит оформит чемпионство, то потом уже будут играть "лавочники".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      qawzsexdr 1 час назад

      С Енисеем может быть выйдет на замену

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69332
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru