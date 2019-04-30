Кузяев восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев восстановился после травмы колена. Он тренировался с ограничениями в общей группе, «Зенит» готовится к матчу РПЛ против «Ахмата».

«Он с этой недели частично начинает заниматься в общей группе. Будем смотреть на динамику восстановления», – сказал главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак.