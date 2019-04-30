Кузяев восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Зенита»

С ЦСКА уже выйдет на замену или в старте на один тайм, но всё будет зависеть как закончится предыдущий тур. Если Зенит оформит чемпионство, то потом уже будут играть "лавочники".
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев восстановился после травмы колена. Он тренировался с ограничениями в общей группе, «Зенит» готовится к матчу РПЛ против «Ахмата».
«Он с этой недели частично начинает заниматься в общей группе. Будем смотреть на динамику восстановления», – сказал главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак.