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    «Динамо» объявило об уходе Широкова

    Пресс-служба «Динамо» в твиттере объявила об уходе из клуба Романа Широкова.

    Экс-футболист сборной России занимал в московской команде должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

    37-летний россиянин работал в «Динамо» с июня 2018 года.

    Ранее сообщалось, что у Широкова конфликт с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым. Также среди причин ухода функционера называется недовольство динамовского руководства проводимой им политикой.

    После 26-ти туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей москвичей отделяют два очка.

    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +69375

      zigbert 2 минуты назад

      Теперь будет безработным.

      0
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      Рейтинг: +734

      JTherry 7 минут назад

      Роман, давай в "родной" зенит)) наведи там "порядок"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Ганнибал Лектор 15 минут назад

      Эх, немножко не успел вернуть Динаму в ФНЛ, на базу

      0
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      Рейтинг: +551

      Taps 38 минут назад

      Только не берите его в "Зенит" !!!

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      Рейтинг: +16991

      Боцман59rus 1 час назад

      Ромка епта - проффи.))

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      Рейтинг: +749

      Mirak92 1 час назад

      Бл...ь его каждыф месяц провожают.бомбардир вата ******

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      Рейтинг: +1117

      gor77 > Mirak92 16 минут назад

      Это с официального сайта:
      01 МАЯ 2019
      Роман Широков покинул «Динамо»
      Футбольный клуб «Динамо-Москва» информирует о том, что пост Советника Генерального директора по спортивным вопросам по соглашению сторон покинул Роман Широков. Он работал в нашем клубе с июня прошлого года.
      Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере.
      Источник: Пресс-служба

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