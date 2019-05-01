«Динамо» объявило об уходе Широкова

Пресс-служба «Динамо» в твиттере объявила об уходе из клуба Романа Широкова.

Экс-футболист сборной России занимал в московской команде должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

37-летний россиянин работал в «Динамо» с июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что у Широкова конфликт с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым. Также среди причин ухода функционера называется недовольство динамовского руководства проводимой им политикой.

После 26-ти туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей москвичей отделяют два очка.