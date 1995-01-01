Tuttomercatoweb: «Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллиона в год

Не нужен он там,да и с Роном конфликтовать начнут.
«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Мауро Икарди.
По информации Tuttomercatoweb, туринцы направили 26-летнему футболисту предложение по контракту на пять лет с зарплатой 8,5 миллиона в год. Кром того, в соглашении прописаны бонусы в размере 3 миллионов за командные и личные достижения. Если переход состоится, аргентинец стане вторым самым высокооплачиваемым игроком Италии после Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард провел за миланцев 33 матча, записав в свой актив 16 голов и пять результативных передач.
- Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2021 года.