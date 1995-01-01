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    Tuttomercatoweb: «Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллиона в год

    «Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Мауро Икарди.

    По информации Tuttomercatoweb, туринцы направили 26-летнему футболисту предложение по контракту на пять лет с зарплатой 8,5 миллиона в год. Кром того, в соглашении прописаны бонусы в размере 3 миллионов за командные и личные достижения. Если переход состоится, аргентинец стане вторым самым высокооплачиваемым игроком Италии после Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось, что отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро.

    • В текущем сезоне форвард провел за миланцев 33 матча, записав в свой актив 16 голов и пять результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      khateev 33 минуты назад

      Не нужен он там,да и с Роном конфликтовать начнут.

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