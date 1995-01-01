Tuttomercatoweb: «Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллиона в год

«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Мауро Икарди.

По информации Tuttomercatoweb, туринцы направили 26-летнему футболисту предложение по контракту на пять лет с зарплатой 8,5 миллиона в год. Кром того, в соглашении прописаны бонусы в размере 3 миллионов за командные и личные достижения. Если переход состоится, аргентинец стане вторым самым высокооплачиваемым игроком Италии после Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро.