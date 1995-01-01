Онана – о возможном финале ЛЧ: «После побед над «Реалом» и «Юве» уже никого не боишься»

Вратарь «Аякса» Андре Онана поделился эмоциями после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов и рассказал о возможном выходе в финал еврокубка.

«Надеюсь, мы дойдем до финала, но для меня не имеет значения, с кем играть решающий матч. После того как мы выбили «Реал» и «Ювентус», уже никого не боимся. Но, повторюсь, сейчас рано об этом говорить», – сказал Онана.

«Барселона»? Это великая команда, матч был бы особенным, но говорить об этом рано.