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    Онана – о возможном финале ЛЧ: «После побед над «Реалом» и «Юве» уже никого не боишься»

    Вратарь «Аякса» Андре Онана поделился эмоциями после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов и рассказал о возможном выходе в финал еврокубка.

    «Надеюсь, мы дойдем до финала, но для меня не имеет значения, с кем играть решающий матч. После того как мы выбили «Реал» и «Ювентус», уже никого не боимся. Но, повторюсь, сейчас рано об этом говорить», – сказал Онана.

    «Барселона»? Это великая команда, матч был бы особенным, но говорить об этом рано.

    • Сегодня в первом матче 1/2 финала каталонцы сыграют дома с «Ливерпулем».
    • Онана – воспитанник академии «Барселоны».

    Источник: Sport.es

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