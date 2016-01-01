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    Акинфеев: «ЦСКА на данный момент не наиграл на Лигу чемпионов»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью телеканалу «Россия 24» объяснил, почему его команда рискует не попасть в Лигу чемпионов.

    – ЦСКА заслужил место в Лиге чемпионов?

    – Если быть объективным, то ЦСКА на данный момент не наиграл на Лигу чемпионов. Но впереди есть еще четыре тура.

    – Чего не хватает ЦСКА? Стабильности?

    – Да. Не забывайте, что людям в команде 19-21 год. Самый старый это я, извиняюсь за выражение, пердун в команде. Потом идет Кирилл Анатольевич Набабкин. Даже Георгию Щенникову на днях исполнилось 28 лет. Я думаю, больше всего результат зависит от психологии в голове. Год-два, и она выстроится. И все станет, как во времена Валерия Георгиевича Газзаева: когда все были молодые и зеленые, а потом стали все и вся.

    – Почему ЦСКА после Нового года стал больше пропускать?

    – Это жизненные весы: в один период времени ты пропускаешь, в другой – нет. Если взять таблицу, то нам забили 18 голов – это лучший показатель лиги на данный момент. Не знаю, что будет через четыре тура.

    Набрав три очка, «Краснодар» обогнал ЦСКА в турнирной таблице РПЛ и теперь занимает третье место, армейцы – четвертые.

    Источник: Телеканал «Россия 24»

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +399

      FCZenit is Ivanovo 14 минут назад

      Если Зенит выиграют, то в Лигу Чемпионов могут войти, но Зенит вам этого не даст

      0
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      Рейтинг: +8437

      vladimir-7 25 минут назад

      Ну и зачем эта статья, мы, болельщики и так понимаем, что команда
      молодая, игроки не сыграны и что будет через четыре тура никто не
      знает. Журналисты сами от себя пишут, а прикрываются игроками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      ivan-football-fan 30 минут назад

      Немногим ранее на этом же сайте Акинфеев посетовал на то, что у нас "...все разбираются в футболе..."
      очевидно, он имел в виду многочисленных болельщиков, КРИТИКУЮЩИХ ЦСКА ...
      Ну, что же...Сам он, подразумевается, великий футблист, который на голову всех лучше "анализирует" ситуацию и владеет темой?)))
      И ВОТ ОПЯТЬ НАБОР БАНАЛЬНОСТЕЙ ОТ "НАШЕГО ВСЕГО" В СТИЛЕ: "...КАК ПОЙДЁТ, ТАК И БУДЕТ..."

      -2
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      ...
      Рейтинг: +8437

      vladimir-7 > ivan-football-fan 20 минут назад

      Ну ты действительно фан-ванек.

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