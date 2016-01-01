Акинфеев: «ЦСКА на данный момент не наиграл на Лигу чемпионов»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью телеканалу «Россия 24» объяснил, почему его команда рискует не попасть в Лигу чемпионов.

– ЦСКА заслужил место в Лиге чемпионов?

– Если быть объективным, то ЦСКА на данный момент не наиграл на Лигу чемпионов. Но впереди есть еще четыре тура.

– Чего не хватает ЦСКА? Стабильности?

– Да. Не забывайте, что людям в команде 19-21 год. Самый старый это я, извиняюсь за выражение, пердун в команде. Потом идет Кирилл Анатольевич Набабкин. Даже Георгию Щенникову на днях исполнилось 28 лет. Я думаю, больше всего результат зависит от психологии в голове. Год-два, и она выстроится. И все станет, как во времена Валерия Георгиевича Газзаева: когда все были молодые и зеленые, а потом стали все и вся.

– Почему ЦСКА после Нового года стал больше пропускать?

– Это жизненные весы: в один период времени ты пропускаешь, в другой – нет. Если взять таблицу, то нам забили 18 голов – это лучший показатель лиги на данный момент. Не знаю, что будет через четыре тура.

Набрав три очка, «Краснодар» обогнал ЦСКА в турнирной таблице РПЛ и теперь занимает третье место, армейцы – четвертые.