Де Лигт: «В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это второсортная команда»

уже звёздная болезнь у парней???? рано, парни, рано... Тоттенхем вчера без атаки был, но весь второй тайм за ними...
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт высказался о победе против «Тоттенхэма» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).
«Это лишь первый матч, но отличный старт. Главное, что мы отыграли на ноль. К сожалению, Давид Нерес попал в штангу, так бы было еще лучше. Но в целом мы можем быть довольны. Сегодня мы действовали максимально собрано и поэтому ведем в противостоянии.
Мы осознавали, что будет непросто. В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это второсортная команда, которую мы спокойно пройдем. Но мы видели, на каких скоростях они играют, какие у них футболисты. Мы не обращали внимание на разговоры, что нас считают фаворитом. Возможно, даже лучше подходить к матчу в роли андердога» – заявил футболист.
- Де Лигт провел весь матч с первых минут.
- Ответная игра в Амстердаме состоится 8 мая в 22:00.