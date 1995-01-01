Де Лигт: «В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это второсортная команда»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт высказался о победе против «Тоттенхэма» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Это лишь первый матч, но отличный старт. Главное, что мы отыграли на ноль. К сожалению, Давид Нерес попал в штангу, так бы было еще лучше. Но в целом мы можем быть довольны. Сегодня мы действовали максимально собрано и поэтому ведем в противостоянии.

Мы осознавали, что будет непросто. В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это второсортная команда, которую мы спокойно пройдем. Но мы видели, на каких скоростях они играют, какие у них футболисты. Мы не обращали внимание на разговоры, что нас считают фаворитом. Возможно, даже лучше подходить к матчу в роли андердога» – заявил футболист.