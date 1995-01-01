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    Де Лигт: «В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это второсортная команда»

    Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт высказался о победе против «Тоттенхэма» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

    «Это лишь первый матч, но отличный старт. Главное, что мы отыграли на ноль. К сожалению, Давид Нерес попал в штангу, так бы было еще лучше. Но в целом мы можем быть довольны. Сегодня мы действовали максимально собрано и поэтому ведем в противостоянии.

    Мы осознавали, что будет непросто. В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это второсортная команда, которую мы спокойно пройдем. Но мы видели, на каких скоростях они играют, какие у них футболисты. Мы не обращали внимание на разговоры, что нас считают фаворитом. Возможно, даже лучше подходить к матчу в роли андердога» – заявил футболист.

    • Де Лигт провел весь матч с первых минут.
    • Ответная игра в Амстердаме состоится 8 мая в 22:00.

    Источник: VoetbalPrimeur.nl

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +884

      Koshkin@myshkyn 24 минуты назад

      уже звёздная болезнь у парней???? рано, парни, рано... Тоттенхем вчера без атаки был, но весь второй тайм за ними...

      1
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      Рейтинг: +16977

      Боцман59rus 1 час назад

      В Лондоне все команды второсортные, уровня ЛЕ, пенсионеры и пушкари подтверждают это год за годом.)))

      -1
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      Рейтинг: +154

      coocoo 1 час назад

      В Голландии думали, что «Тоттенхэм» – это второсортная команда, вообще-то не только в Голландии, я всегда это знал, с победой Аякс, молодцы!

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