Защитник «Челси» Рюдигер выбыл до конца сезона из-за травмы мениска

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Во встрече с «МЮ» футболист стал соавтором гола [после его дальнего удара мяч в ворота голкипера Давида Де Хеа добил Маркос Алонсо] и был заменен на 65-й минуте, так как не смог продолжить встречу из-за полученного повреждения.

Немец прошел обследование в Риме, которое выявило у него травму мениска. Сегодня футболист будет прооперирован.

Кроме того, Рюдигер не сыграет за сборную Германии в отборочных встречах к Евро-2020 против Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня).