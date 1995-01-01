Защитник «Челси» Рюдигер выбыл до конца сезона из-за травмы мениска

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Во встрече с «МЮ» футболист стал соавтором гола [после его дальнего удара мяч в ворота голкипера Давида Де Хеа добил Маркос Алонсо] и был заменен на 65-й минуте, так как не смог продолжить встречу из-за полученного повреждения.
Немец прошел обследование в Риме, которое выявило у него травму мениска. Сегодня футболист будет прооперирован.
Кроме того, Рюдигер не сыграет за сборную Германии в отборочных встречах к Евро-2020 против Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня).
- В текущем сезоне защитник провел за «Челси» 44 игры и забил один гол.
- После 36-ти туров лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от третьей строчки на два очка.
- В полуфинале Лиги Европы синие встретятся с «Айнтрахтом».