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    Средний возраст игроков «Аякса» в этой ЛЧ – менее 25 лет. Это второй показатель в турнире

    Средний возраст игроков стартового состава «Аякса» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов составляет 24 года и 257 дней.

    Состав амстердамцев – самый молодой среди полуфиналистов турнира и второй по этому показателю из всех 32 команд, принявших участие в ЛЧ в этом сезоне.

    «Тоттенхэм» – «Аякс»: из своих 8 предыдущих полуфиналов КЕЧ и ЛЧ амстердамцы выиграли 6

    Источник: Opta

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7734

      DeStar 1 час назад

      ну уж написали бы тогда чья команда самая молодая. ПСВ? янг бойз?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      M1KsN! > DeStar 1 час назад

      Самая молодая команда в этом розыгрыше был ЦСКА

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1387

      InterMilLano1908 > DeStar 44 минуты назад

      ЦСКА

      1
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