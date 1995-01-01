Средний возраст игроков «Аякса» в этой ЛЧ – менее 25 лет. Это второй показатель в турнире

Средний возраст игроков стартового состава «Аякса» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов составляет 24 года и 257 дней.

Состав амстердамцев – самый молодой среди полуфиналистов турнира и второй по этому показателю из всех 32 команд, принявших участие в ЛЧ в этом сезоне.

В 1/2 финала «Аякс» встретится с «Тоттенхэмом», а «Барселона» – с «Ливерпулем».

Матч между амстердамским и лондонским клубами пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Тоттенхэм» – «Аякс»: из своих 8 предыдущих полуфиналов КЕЧ и ЛЧ амстердамцы выиграли 6