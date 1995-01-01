Средний возраст игроков «Аякса» в этой ЛЧ – менее 25 лет. Это второй показатель в турнире

ну уж написали бы тогда чья команда самая молодая. ПСВ? янг бойз?)
Средний возраст игроков стартового состава «Аякса» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов составляет 24 года и 257 дней.
Состав амстердамцев – самый молодой среди полуфиналистов турнира и второй по этому показателю из всех 32 команд, принявших участие в ЛЧ в этом сезоне.
- В 1/2 финала «Аякс» встретится с «Тоттенхэмом», а «Барселона» – с «Ливерпулем».
- Матч между амстердамским и лондонским клубами пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Тоттенхэм» – «Аякс»: из своих 8 предыдущих полуфиналов КЕЧ и ЛЧ амстердамцы выиграли 6