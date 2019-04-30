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    «Лион» хочет получить от «Реала» 100 миллионов за Н’Домбеле

    Сегодня СМИ сообщили, что «Реал» провел переговоры с представителями полузащитника «Лиона» Танги Н’домбеле.

    По информации AS, агенты 22-летнего футболиста сообщили мадридцам, что стоимость француза составляет 100 миллионов евро. Тем не менее, источники, близкие к хавбеку, полагают, что это лишь начальная цена, которая может быть снижена до 70-80 миллионов. Ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за Н’домбеле эту сумму.

    • Контракт полузащитника с «Лионом» рассчитан до июня 2023 года.
    • В этом сезоне Н’домбеле провел на клубном уровне 44 встречи, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

    Источник: AS

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    30.04.2019 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 мая 2019, 09:45

      Если в дальнейшем он будет прогрессировать ,то возможно его стоимость поднимется до этой суммы.

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 30 апреля 2019, 19:15

      Какие 100млн - это же Реал. Игрок сам не бежит сверкая пятками??? Значит он не нужен!

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 30 апреля 2019, 17:06

      сотку уже вешают тупо на каждого футболиста , который умеет играть в футбол.. жесть.. с таким успехом можно на себальоса 100 повесить, на вальехо, барса там на кого кто играет раз в 5 матчей, на кена с юве сотню, на мактоминая с мю или как там его,

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 апреля 2019, 16:39

      50-60 звучит реально. 100 - вообще никак.

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