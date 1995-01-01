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    The Mirror: Де Хеа в перерыве игры с «Челси» извинился перед партнерами за свою ошибку

    «Манчестер Юнайтед» в воскресенье сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ.

    На 43-й минуте встречи голкипер «МЮ» Давид Де Хеа допустил ошибку, отбив мяч на ногу защитнику лондонцев Маркосу Алонсо после дальнего удара Антонио Рюдигера, который отправил кего в сетку. Это стало третьей результативной ошибкой вратаря в последних четырех матчах.

    Как сообщает The Mirror, в перерыве игры испанец извинился в раздевалке перед партнерами по команде за свою оплошность. «Я облажался», – сказал он.

    • В текущем сезоне Де Хеа провел за «Юнайтед» 45 встреч (10 – на ноль) и пропустил 60 мячей.
    • Контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до июня 2020 года.

    Де Хеа допустил 3 результативные ошибки в последних четырех играх «МЮ». До этого столько же ошибок было в 123 матчах

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +154

      Алексей новый 48 минут назад

      А с русским языком у автора статьи туго: "На 43-й минуте встречи голкипер «МЮ» Давид Де Хеа допустил ошибку, отбив мяч на ногу защитнику лондонцев Маркосу Алонсо после дальнего удара Антонио Рюдигера, который отправил кего в сетку". За такое предложение у моей учительницы русского языка в школе случился бы инфаркт.

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