The Mirror: Де Хеа в перерыве игры с «Челси» извинился перед партнерами за свою ошибку

А с русским языком у автора статьи туго: "На 43-й минуте встречи голкипер «МЮ» Давид Де Хеа допустил ошибку, отбив мяч на ногу защитнику лондонцев Маркосу Алонсо после дальнего удара Антонио Рюдигера, который отправил кего в сетку". За такое предложение у моей учительницы русского языка в школе случился бы инфаркт.
«Манчестер Юнайтед» в воскресенье сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ.
На 43-й минуте встречи голкипер «МЮ» Давид Де Хеа допустил ошибку, отбив мяч на ногу защитнику лондонцев Маркосу Алонсо после дальнего удара Антонио Рюдигера, который отправил кего в сетку. Это стало третьей результативной ошибкой вратаря в последних четырех матчах.
Как сообщает The Mirror, в перерыве игры испанец извинился в раздевалке перед партнерами по команде за свою оплошность. «Я облажался», – сказал он.
- В текущем сезоне Де Хеа провел за «Юнайтед» 45 встреч (10 – на ноль) и пропустил 60 мячей.
- Контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до июня 2020 года.
Де Хеа допустил 3 результативные ошибки в последних четырех играх «МЮ». До этого столько же ошибок было в 123 матчах