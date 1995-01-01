«Интер» хочет получить Кена и может отдать «Ювентусу» Икарди взамен

«Интер» заинтересован в подписании нападающего «Ювентуса» Мойзе Кена.

По данным Corriere dello Sport, руководители миланцев Беппе Маротта и Пьеро Аусилио уже контактировали с агентом 19-летнего футболиста Мино Райолой.

Контракт итальянца с туринцами истекает в 2020 году и «Интер» попытается подписать его свободным агентом. Тем не менее, «Ювентус» уже работает над новым соглашением для Кена, и не исключено, что спортивный директор клуба Фабио Паратичи в ближайшие недели обсудит возможность включения в сделку по Кену нападающего Мауро Икарди или защитника Милана Шкриньяра.