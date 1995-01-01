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    «Интер» хочет получить Кена и может отдать «Ювентусу» Икарди взамен

    «Интер» заинтересован в подписании нападающего «Ювентуса» Мойзе Кена.

    По данным Corriere dello Sport, руководители миланцев Беппе Маротта и Пьеро Аусилио уже контактировали с агентом 19-летнего футболиста Мино Райолой.

    Контракт итальянца с туринцами истекает в 2020 году и «Интер» попытается подписать его свободным агентом. Тем не менее, «Ювентус» уже работает над новым соглашением для Кена, и не исключено, что спортивный директор клуба Фабио Паратичи в ближайшие недели обсудит возможность включения в сделку по Кену нападающего Мауро Икарди или защитника Милана Шкриньяра.

    • В текущем сезоне форвард итальянский форвард провел за «Ювентус» 14 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кена в 15 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5024

      mihail200606 1 час назад

      Порножена сказала 150%, что её подкаблучник остаётся в интере..) интересно, кто в итоге решит ситуацию)

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