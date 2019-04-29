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    «Челси» интересуется защитником «Ниццы» Аталем

    «Челси» включил в список летних трансферных целей правого защитника «Ниццы» Юсефа Аталя.

    За 22-летним футболистом следят ряд топ-клубов клубов Европы, включая «Баварию» и «Атлетико».

    Предполагается, что алжирец будет стоить не менее 40 миллионов евро. При этом не исключено, что цена на него может возрасти.

    • Аталь перешел в «Ниццу» из бельгийского «Кортрейка» в июле 2018 года за 3 миллиона евро.
    • В текущем сезоне защитник провел за французскую команду 25 матчей и забил три гола (все – в одной встрече).

    Источник: The Telegraph

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