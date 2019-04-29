«Челси» интересуется защитником «Ниццы» Аталем

«Челси» включил в список летних трансферных целей правого защитника «Ниццы» Юсефа Аталя.

За 22-летним футболистом следят ряд топ-клубов клубов Европы, включая «Баварию» и «Атлетико».

Предполагается, что алжирец будет стоить не менее 40 миллионов евро. При этом не исключено, что цена на него может возрасти.