«Челси» интересуется защитником «Ниццы» Аталем

«Челси» включил в список летних трансферных целей правого защитника «Ниццы» Юсефа Аталя.
За 22-летним футболистом следят ряд топ-клубов клубов Европы, включая «Баварию» и «Атлетико».
Предполагается, что алжирец будет стоить не менее 40 миллионов евро. При этом не исключено, что цена на него может возрасти.
- Аталь перешел в «Ниццу» из бельгийского «Кортрейка» в июле 2018 года за 3 миллиона евро.
- В текущем сезоне защитник провел за французскую команду 25 матчей и забил три гола (все – в одной встрече).