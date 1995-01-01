Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 продали на аукционе за 30 тысяч евро

Бутсы полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба, в которых он играл в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии (4:2), продали на аукционе в Париже за 30 тысяч евро. В решающем матче футболист отметился голом.

Деньги от продажи футбольной экипировки хавбека пойдут на помощь нуждающимся студентам из бедных регионов Франции.

Майка Погба, в которой он выступал во встрече 1/4 финала Евро-2016 с Исландией, была продана в аукционном доме Christie’s за 4 тысячи евро. Футболка с матча отборочного раунда к ЧМ-2018 с Голландией – за 3 тысячи.

На чемпионате мира в России французский полузащитник провел шесть игр и отметился двумя голами.

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