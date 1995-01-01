РПЛ. «Спартак» в концовке упустил победу над «Рубином», но вернулся на пятое место

Матч 26-го тура чемпионата России «Спартак» – «Рубин» закончился со счетом 1:1.

На 23-й минуте счет открыл хавбек хозяев Фернандо. За три минуты до конца основного времени забил защитник гостей Егор Сорокин.

Команда Олега Кононова набрала 40 очков и вернулась на пятое место в таблице. Казанский клуб с 32-мя баллами остался на 11-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандо, 23; 1:1 – Сорокин, 87.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Боккетти, Джикия, Глушаков (Ещенко, 46), Гулиев, Зобнин, Фернандо (Умяров, 90), Ломовицкий (Мелкадзе, 73), Ханни, Зе Луиш.

«Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян (Сагитов, 70), Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин (Пантелеев, 78), Игорь Коновалов, Полоз.

Предупреждения: Ломовицкий, 14; Зе Луиш, 41 – Сорокин, 45+1.

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