Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    РПЛ. «Спартак» в концовке упустил победу над «Рубином», но вернулся на пятое место

    Матч 26-го тура чемпионата России «Спартак»«Рубин» закончился со счетом 1:1.

    На 23-й минуте счет открыл хавбек хозяев Фернандо. За три минуты до конца основного времени забил защитник гостей Егор Сорокин.

    Команда Олега Кононова набрала 40 очков и вернулась на пятое место в таблице. Казанский клуб с 32-мя баллами остался на 11-й строчке.

    Россия. Премьер-лига. 26-й тур

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фернандо, 23; 1:1 – Сорокин, 87.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Боккетти, Джикия, Глушаков (Ещенко, 46), Гулиев, Зобнин, Фернандо (Умяров, 90), Ломовицкий (Мелкадзе, 73), Ханни, Зе Луиш.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян (Сагитов, 70), Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин (Пантелеев, 78), Игорь Коновалов, Полоз.

    Предупреждения: Ломовицкий, 14; Зе Луиш, 41 – Сорокин, 45+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Комментарии67
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24060

      portero 1 минуту назад

      Сорокин выручалочка Рубина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      RealGirl61 1 минуту назад

      Оставить Кононова ещё на год ! фан Зенита!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      zabvo9406 2 минуты назад

      Жертвы оборота, больше никак!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13373

      DVOK68 > zabvo9406 1 минуту назад

      Аборта.
      )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      richi 3 минуты назад

      Немного не правильный заголовок. Надо так: Спартак вернулся на свое привычное 5-е место.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13373

      DVOK68 > richi 7 секунд назад

      А у вас привычное место в ФНЛ?Или всё ж повыше чуток?
      Тебе ли говорить о месте Спартака...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      Вальдемар IV 4 минуты назад

      не надо было кононову идти в команду претендующую каждый год на победу в ЛЧ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9266

      slavutiq70 6 минут назад

      Ну хоть какое то мужкое достоинство должно быть у Кононова,,просто должен сам уйти ведь видет сам что не тянет,,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5465

      Eddyson > slavutiq70 3 минуты назад

      Тогда ему неустойка не полагается. Народ не поймёт: был в Спартаке и не пощипал федуна. И впрямь, подумают, неумный человек.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2055

      Fan Loko mik 8 минут назад

      Лозунг не меняю! КОНОНА и ГЛУШАКА на КОЛ!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2344

      arzamas 9 минут назад

      Ни на что не претендующий Рубин надавал спартачам по щщам.)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16919

      oyabun 9 минут назад

      Главное впечатление от матча - какая то полная безнадега. Спартак играл так же отвратно как и в предыдущей игре с Арсеналом и гол в ответку назревал весь матч. Снова вызывают недоумения тренерские решения по составу. Что делал на поле бестолковый Глушаков? Зачем выпустил на поле Мелкадзе и Умярова? Они усилили игру? Такое ощущение, что тренер как на экзамене наугад вытаскивает билеты, решая, кем заменить.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14573

      VVM1964 > oyabun 4 минуты назад

      Печально , что даже игроки еще что то показывавшие несколько туров назад с каждым матчем играют все хуже и хуже (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16919

      oyabun > VVM1964 30 секунд назад

      Согласен. Идет какая то деградация. Ханни, Мельгарехо, Зобнив в целом сейчас гораздо хуже играют чем раньше. Думаю не столько из за ухудшения собственных показателей, сколько из за паршиво поставленной тренером командной игры. Игроки, даже имея мяч, просто не знают как им дальше распорядиться. Потому и катают его поперек поля, либо назад вратарю. А уж если пинают вперед, то по большей части наугад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Пестрый 10 минут назад

      Нет сейчас в Спартаке лидера который бы делал результат такого как был Велитон или Промес! Они делали результат на них играла команда а сейчас кто Ломовицкий, Мелкадзе?))) Ну это же реально смешно) Это не уровень вообще рпл даже)) Идти в Спартак где давление за результат и вместо условного Промеса иметь в команде Ломовицкого)) Кононов тогда ты просто дурак в квадрате)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68381
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru