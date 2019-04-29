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    Аллегри: «Футбол – это глупый спорт для умных людей»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что умным людям тяжело понять футбол из-за его простоты.

    «Мне не очень нравятся все эти тактические системы, о которых говорят люди – 3-5-2, 4-3-3 и тому подобное.

    Я узнал, что футбол – это глупый спорт для умных людей, потому что самые простые вещи действительно труднее всего понять.

    Например, вы можете сказать, что игрок сделал обычный поперечный пас, но это не просто, это – футбол. На более низких уровнях все больше игроков думают, что им нужно держаться за мяч, чтобы доказать, насколько они талантливы. Но это – не футбол», – сказал Аллегри.

    • 51-летний специалист возглавляет туринцев с 2014 года. С того времени «Ювентус» пять раз подряд стал чемпионом Италии.
    • В 2011 году Аллегри выиграл Серию А с «Миланом».

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +799

      general.lizyukov 11 минут назад

      Куда уж сложнее - подставить ногу, чтобы мяч в ворота переправить. Однако все настолько умные, что не в состоянии такую простую вещь сделать.

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      Рейтинг: +295

      Усы Газаева 47 минут назад

      По мне так с точностью , да наоборот !

      1
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      Рейтинг: +12702

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В наш век интеллектуального развития, когда сугубо оригинальные индивидуумы катастрофически мистифицируют абстракции, мы не можем игнорировать тенденции парадоксальных иллюзий! *****

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