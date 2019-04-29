Аллегри: «Футбол – это глупый спорт для умных людей»

Куда уж сложнее - подставить ногу, чтобы мяч в ворота переправить. Однако все настолько умные, что не в состоянии такую простую вещь сделать.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что умным людям тяжело понять футбол из-за его простоты.
«Мне не очень нравятся все эти тактические системы, о которых говорят люди – 3-5-2, 4-3-3 и тому подобное.
Я узнал, что футбол – это глупый спорт для умных людей, потому что самые простые вещи действительно труднее всего понять.
Например, вы можете сказать, что игрок сделал обычный поперечный пас, но это не просто, это – футбол. На более низких уровнях все больше игроков думают, что им нужно держаться за мяч, чтобы доказать, насколько они талантливы. Но это – не футбол», – сказал Аллегри.
- 51-летний специалист возглавляет туринцев с 2014 года. С того времени «Ювентус» пять раз подряд стал чемпионом Италии.
- В 2011 году Аллегри выиграл Серию А с «Миланом».