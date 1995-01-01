«Чемпионат»: Рассказов выбыл до конца сезона. У защитника трещина в лодыжке

И тебе скорейшего выздоровления,хотя теперь торопиться и не надо.Можно спокойно раздавать интервью и вещать честно миру о своих выдающихся человеческих и игроцких достоинствах.
Защитник «Спартака» Николай Рассказов больше не выйдет на поле в этом сезоне, сообщает «Чемпионат».
В матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:0) 21-летний футболист получил травму. Обследование показало, что у него трещина в лодыжке.
- В текущем сезоне россиянин провел за красно-белых 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- После 25-ти туров москвичи занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков.
- Сегодня «Спартак» на «Открытие Арене» встретится с «Рубином». Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.