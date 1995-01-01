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    «Чемпионат»: Рассказов выбыл до конца сезона. У защитника трещина в лодыжке

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов больше не выйдет на поле в этом сезоне, сообщает «Чемпионат».

    В матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:0) 21-летний футболист получил травму. Обследование показало, что у него трещина в лодыжке.

    • В текущем сезоне россиянин провел за красно-белых 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • После 25-ти туров москвичи занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков.
    • Сегодня «Спартак» на «Открытие Арене» встретится с «Рубином». Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3362

      Агасфер 2 минуты назад

      И тебе скорейшего выздоровления,хотя теперь торопиться и не надо.Можно спокойно раздавать интервью и вещать честно миру о своих выдающихся человеческих и игроцких достоинствах.

      0
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      Рейтинг: +13330

      DVOK68 2 минуты назад

      Похоже что сезон раньше закончился
      А так здоровья,конечно

      0
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      Рейтинг: +12698

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Как же не вовремя! Это самое большое разочарование для нас сейчас, выкарабкивайся Коля!

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