«Чемпионат»: Рассказов выбыл до конца сезона. У защитника трещина в лодыжке

Защитник «Спартака» Николай Рассказов больше не выйдет на поле в этом сезоне, сообщает «Чемпионат».

В матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:0) 21-летний футболист получил травму. Обследование показало, что у него трещина в лодыжке.