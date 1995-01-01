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    Calciomercato: Кавани хочет продолжить карьеру в АПЛ

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани намерен покинуть клуб в конце сезона.

    Как сообщает Calciomercato, 32-летний футболист хочет продолжить карьеру в АПЛ, несмотря на интерес со стороны «Наполи» и «Атлетико». Уругваец очень заинтересован в игре в Англии.

    Зимой сообщалось, что «Челси» готов купить форварда за 50 миллионов фунтов стерлингов. Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» также давно проявляет большой интерес к Кавани.

    • Контракт нападающего с парижанами истекает через год.
    • В этом сезон Кавани провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 22 гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2648

      momwig_ 1 час назад

      А что... Борнмут, Вэст Хэм какой-нть - вполне

      0
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      Рейтинг: +5006

      mihail200606 2 часа назад

      32 уже.. В топ не возьмут наверное.. Зря в псж ушёл. Вот тогда и надо было в апл уходить..

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