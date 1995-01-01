Calciomercato: Кавани хочет продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани намерен покинуть клуб в конце сезона.

Как сообщает Calciomercato, 32-летний футболист хочет продолжить карьеру в АПЛ, несмотря на интерес со стороны «Наполи» и «Атлетико». Уругваец очень заинтересован в игре в Англии.

Зимой сообщалось, что «Челси» готов купить форварда за 50 миллионов фунтов стерлингов. Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» также давно проявляет большой интерес к Кавани.