Автобус с Шуралом попал в ДТП из-за того, что заснули оба водителя. Игрок умер от кровоизлияния и гипотермического шока

Председатель «Аланьяспора» Хасан Чавушоглу рассказал, что стало причиной ДТП, в которое попал автобус с футболистами команды. В результате происшествия погиб полузащитник Йозеф Шурал.

«Согласно информации, которую я получил от начальника полиции, в автобусе было два водителя. И оба заснули», – приводит слова Чавушоглу Daily Sabah.

Полиция допросила обоих водителей, после чего задержала того, который был непосредственно за рулем во время ДТП.

Автобус с игроками «Аланьяспора» перевернулся вечером в воскресенье, возвращаясь с гостевого матча 30-го тура Суперлиги с «Кайсериспором» (1:1). Пострадавшие футболисты были доставлены в ближайшую больницу. Шурал при этом находился в критическом состоянии. Врачи прооперировали чеха, но позже он скончался в больнице от полученных травм.

Врач «Аланьяспора» сообщил, что 28-летний футболист умер от кровоизлияния и гипотермического шока.