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    Автобус с Шуралом попал в ДТП из-за того, что заснули оба водителя. Игрок умер от кровоизлияния и гипотермического шока

    Председатель «Аланьяспора» Хасан Чавушоглу рассказал, что стало причиной ДТП, в которое попал автобус с футболистами команды. В результате происшествия погиб полузащитник Йозеф Шурал.

    «Согласно информации, которую я получил от начальника полиции, в автобусе было два водителя. И оба заснули», – приводит слова Чавушоглу Daily Sabah.

    Полиция допросила обоих водителей, после чего задержала того, который был непосредственно за рулем во время ДТП.

    Автобус с игроками «Аланьяспора» перевернулся вечером в воскресенье, возвращаясь с гостевого матча 30-го тура Суперлиги с «Кайсериспором» (1:1). Пострадавшие футболисты были доставлены в ближайшую больницу. Шурал при этом находился в критическом состоянии. Врачи прооперировали чеха, но позже он скончался в больнице от полученных травм.

    Врач «Аланьяспора» сообщил, что 28-летний футболист умер от кровоизлияния и гипотермического шока.

    • Шурал перешел в турецкий клуб из пражской «Спарты» в январе этого года.
    • За «Аланьяспор» хавбек провел 11 встреч и забил один гол.
    • В активе Шурала 18 матчей за сборную Чехии (включая товарищеские).

    Источник: Daily Sabah

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +552

      Flydis 44 минуты назад

      "Автобус с Шуралом попал в ДТП..." - вот прям все знают кто он такой. Могли бы тут написать что это полузащитник Антальяспора, вместо того, чтобы традиционно писать херню в заголовках в виде "Игрок «Ювентуса» Роналду".

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      Рейтинг: +2624

      dinar7777dinar 1 час назад

      прям оба водителя заснули? бред какой то. жалко футболиста.

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      Рейтинг: +1180

      Torvald64 > dinar7777dinar 1 час назад

      Один по идее и так должен спать - но то их и двое. Один ведёт, другой отдыхает.

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