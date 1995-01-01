Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру вратаря Давида Де Хеа в матче 36-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Давид сделал невероятное для этого клуба. Мы поддерживаем друг друга. Никто не будет винить его в том, что мы потеряли очки. Он знает, что мог бы взять этот удар, но это футбол. Давид из тех людей, кому нравится играть в матчах. Мы поговорим, и он правильно отреагирует на ситуацию», – сказал Сульшер.

Де Хеа допустил результативную ошибку в игре с «Челси».

«Челси» занимает четвертое место в таблице с 68 очками.

«МЮ» с 65 очками идет шестым.

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