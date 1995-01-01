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    РПЛ. «Зенит» обыграл «Крылья Советов». Азмун отметился дублем

    «Зенит» на своем поле победил «Крылья Советов» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

    Голами в составе петербуржцев отметились нападающий Сердар Азмун и защитник Игорь Смольников, еще один мяч в свои ворота отправил защитник Тарас Бурлак.

    За самарцев два гола забил полузащитник Денис Ткачук.

    «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» на восемь очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 4:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 9; 2:0 – Азмун, 30; 3:0 – Бурлак, 35 (автогол); 3:1 – Ткачук, 40; 3:2 – Ткачук, 44; 4:2 – Смольников, 90+1.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони (Шатов, 55), Дзюба, Азмун (Мусаев, 90), Дриусси (Анюков, 67).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов (Антон, 73), Самарджич, Ткачук, Джано (Яковлев, 80), Рабиу, Зиньковский (Корниленко, 63), Шейдаев.

    Предупреждения: Дриусси, 14; Оздоев, 48; Ригони, 54; Жирков, 89 – Шейдаев, 48; Рабиу, 49;

    Удаление: нет – Шейдаев, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1185

      Виталий Орехов 17 минут назад

      Мои поздравления! Сердар нашел себя!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10820

      ВетеR 20 минут назад

      Зенит с победой!
      Нужно наигрывать состав и проявлять себе в Европе!
      Удачи в оставшихся матчах!

      0
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      Рейтинг: +624

      knikos 36 минут назад

      Наконец-то Смольников вернулся . Как когда-то в начале "зенитовской " карьеры. А сегодняшний гол , после великолепной и тонкой игры Дзюбы , даст ему ещё больше уверенности в своих силах. Игорь , так держать !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1063

      Леха из Твери > knikos 31 минуту назад

      О, да. Вот это "мастерство" - показать игру с Крыльями. Весь свой уровень он показал в матче с Уругваем.

      1
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      ...
      Рейтинг: +882

      TOL47 > knikos 24 минуты назад

      Зато Шатов совсем не понять что на поле делал, наблюдал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      knikos 47 минут назад

      Дзюба - лучший ! Когда надо -вверху , на подыгрыше или ворота атакует , надо - скидка партнёру , а пасы он сегодня делал на загляденье. Молодец !!! Жаль рикошет автоголом записали .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +824

      Муруал 55 минут назад

      Зенит уже можно поздравить с в целом заслуженным чемпионством.Удачи в дальнейшем в ЛЧ,красивых уверенных побед в Европе!

      4
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      Рейтинг: +89

      Muboraksho 1 час назад

      Азмун молодец. Зенит с победой. Жаль очень КС.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2607

      BarStep 1 час назад

      Ну никак не можем без нервов.. Тем не менее любимый Зенит с победой!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +890

      Валерий1965 1 час назад

      С победой) Реализация конечно очень низкая.... Крылья - молодцы! Хотя в следующей игре у них будут проблемы.... И спасибо командам за хороший футбол!

      4
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      Рейтинг: +89

      Muboraksho > Валерий1965 1 час назад

      Очень хороший и доброжелательный коммент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      TOL47 1 час назад

      Надо свое реализовывать, хорошо хоть моменты стали

      1
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      Рейтинг: +1160

      Kollljan 1 час назад

      Опечатачка в статейке. Не 3:2, а 4:2.

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