РПЛ. «Зенит» обыграл «Крылья Советов». Азмун отметился дублем

«Зенит» на своем поле победил «Крылья Советов» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Голами в составе петербуржцев отметились нападающий Сердар Азмун и защитник Игорь Смольников, еще один мяч в свои ворота отправил защитник Тарас Бурлак.

За самарцев два гола забил полузащитник Денис Ткачук.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» на восемь очков.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 4:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 9; 2:0 – Азмун, 30; 3:0 – Бурлак, 35 (автогол); 3:1 – Ткачук, 40; 3:2 – Ткачук, 44; 4:2 – Смольников, 90+1.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони (Шатов, 55), Дзюба, Азмун (Мусаев, 90), Дриусси (Анюков, 67).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов (Антон, 73), Самарджич, Ткачук, Джано (Яковлев, 80), Рабиу, Зиньковский (Корниленко, 63), Шейдаев.

Предупреждения: Дриусси, 14; Оздоев, 48; Ригони, 54; Жирков, 89 – Шейдаев, 48; Рабиу, 49;

Удаление: нет – Шейдаев, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ