Семин – о борьбе за чемпионство: «Сложно представить, чтобы «Зенит» потерял столько очков»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Енисеем» (2:1) в 26-м туре РПЛ отметил, что команде трудно даются голы в последних матчах. Специалист оценил шансы москвичей на завоевание чемпионского титула.

«Самое важное, мы взяли три очка в сложном матче, в тяжелой борьбе. Почему он сложный? Есть причины. У нас очень много вынужденных замен в последнее время получается. Вести 1:0 – очень хорошо, но последние матчи нам не удается забить второй гол, когда команда противника раскрывается. Так было и с ЦСКА, и сегодня. Но я рад положительному результату. Это самое главное.

Остались ли у команды чемпионские амбиции? Чемпионские амбиции они есть, потому что мы действующие чемпионы. А чтобы попадать в Лигу чемпионов, нужно бороться за первое место. Но все равно сложно представить, чтобы «Зенит» потерял такое количество очков. Но будем бороться, жизнь покажет.

Крыховяк играет в центре обороны, потому что у нас два центральных защитника травмированы. У нас последнее время очень много травм. Еще неизвестно, что будет с Игнатьевым. Что с ним? Серьезное рассечение на голеностопе. Сейчас накладывают швы», – сказал Семин.

«Локомотив» занимает втрое место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков. Петербуржцы сегодня принимают «Крылья Советов».