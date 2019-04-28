Болельщицы «Уфы» развернули на матче с «Уралом» плакаты против Москалева

«Уфа» дома победила «Урал» (3:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Болельщицы башкирской команды принесли на игру плакаты, направленные против арбитра Владимира Москалева. На женском секторе стадиона «Нефтяник» он развернули баннеры, на которых написано «нет Москалев» и изображен перечеркнутый судейский свисток.

Поклонники уфимцев остались очень недовольны работой арбитра из Воронежа во встрече с «Арсеналом» (1:2) в 24-м туре. После матча с туляками фанаты написали открытое письмо руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову, назвав судейство Москалева отвратительным. Кроме того, в одном из районов Башкирии именем рефери назвали мусорный полигон.