В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигон

Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалeва. Об этом сообщил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин. Данное решение закреплено в специальном постановлении сельсовета.

Судья из Воронежа обслуживал игру 24-го тура между «Уфой» и «Арсеналом» (1:2). Болельщики остались крайне недовольны его работой. Поклонники уфимцев после матча даже направили по поводу судейства Москалева открытое письмо руководителю Департамента судейства и инспектирования Александру Егорову.

«У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать. Болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение», – цитирует Сафиуллина «Башинформ».

«Уфа» имеет в своем активе 21 очко и занимает место в зоне стыковых матчей.