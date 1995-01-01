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    В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигон

    Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалeва. Об этом сообщил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин. Данное решение закреплено в специальном постановлении сельсовета.

    Судья из Воронежа обслуживал игру 24-го тура между «Уфой» и «Арсеналом» (1:2). Болельщики остались крайне недовольны его работой. Поклонники уфимцев после матча даже направили по поводу судейства Москалева открытое письмо руководителю Департамента судейства и инспектирования Александру Егорову.

    «У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать. Болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение», – цитирует Сафиуллина «Башинформ».

    «Уфа» имеет в своем активе 21 очко и занимает место в зоне стыковых матчей.

    Источник: «Башинформ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +94

      Ашет Арбузян 24 минуты назад

      болельщики Уфы б были недовольны своей антифутбольщиной.
      8 полевых игроков в штрафной находились в момент первого гола. У Арсенала 5 игроков. Игроки Уфы не думали никого держать...Клуб не играет в футбол - виноват судья

      0
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      Рейтинг: +731

      PUZIAKA 1 час назад

      Я бы не отказался, чтобы моим именем хоть что-то назвали. Хоть свалку, хоть венерическую болезнь.

      2
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      Рейтинг: +489

      Владимирыч > PUZIAKA 52 минуты назад

      :D

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