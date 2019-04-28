Ломовицкий: «Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий оценил свои футбольные способности. Он считает, что способен занять место ушедшего летом в «Севилью» Квинси Промеса.

— Прошло достаточно времени с того момента, как команду покинул Квинси Промес. Готовы занять его место?

— В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами.