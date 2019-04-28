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    Ломовицкий: «Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий оценил свои футбольные способности. Он считает, что способен занять место ушедшего летом в «Севилью» Квинси Промеса.

    — Прошло достаточно времени с того момента, как команду покинул Квинси Промес. Готовы занять его место?

    — В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами.

    • Ломовицкий в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Рыночная стоимость Ломовицкого – 1,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: 0

      DonBaton 35 минут назад

      Ахахаха,самореклама что надо,не можешь на поле,так хоть так к себе привлечь внимание

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2054

      владимир миронов 41 минуту назад

      "Доказывать делами" --единственные трезвые размышления молодого амбициозного "таланта".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3607

      Старикан 1 час назад

      А кто это?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      Axe111 1 час назад

      Пфф всю жизнь в чр помойке просидит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19125

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Спартаковский зюба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13416

      shinnik 1 час назад

      Имя. И Фамилия..
      Этого очень мало.
      Но,хоть что-то..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4191

      piligrim1986 1 час назад

      ну ты их походу хорошо скрываешь

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Baggio1986 1 час назад

      Где они???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13259

      DVOK68 1 час назад

      Уровень игры говорит просто об огромном потенциале.Недолго за Спартак ему играть при таком уровне.

      2
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      Рейтинг: +135

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      А ещё - скромность. Её прямо больше, чем лидерских качеств

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