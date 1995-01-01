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    Аллегри – экспертам: «Помолчите, вы ничего не понимаете в футболе. Сидите, читайте книги. У меня шесть чемпионств»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри попросил футбольных экспертов помолчать. Специалист считает, что они не понимают в игре.

    «В Италии все почувствовали себя экспертами, и это проблема. Помолчите, вы ничего не понимаете в футболе. Сидите там, читайте книги, но вы не знаете о спорте как о практике. Я взял шесть чемпионств», – цитирует Аллегри Football Italia.

    • Одно из чемпионств тренер взял с «Миланом».
    • Аллегри дважды играл в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом».
    • В этом сезоне туринцы покинули еврокубок на стадии 1/4 финала.

    Источник: Football Italia

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