Аллегри – экспертам: «Помолчите, вы ничего не понимаете в футболе. Сидите, читайте книги. У меня шесть чемпионств»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри попросил футбольных экспертов помолчать. Специалист считает, что они не понимают в игре.

«В Италии все почувствовали себя экспертами, и это проблема. Помолчите, вы ничего не понимаете в футболе. Сидите там, читайте книги, но вы не знаете о спорте как о практике. Я взял шесть чемпионств», – цитирует Аллегри Football Italia.