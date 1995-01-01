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    «Игра окончена». Фанаты «Интера» посвятили перфоманс вылету «Ювентуса» из Лиги чемпионов

    Состоялся матч 34 тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом» (1:1). Болельщики миланцев посвятили баннер вылету туринцев из Лиги чемпионов, который случился на стадии 1/4 финала.

    «Игра окончена», – гласила растяжка на трибуне за воротами. Также болельщики демонстрировали моющее средство с названием «Аякс» – клуба, который выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов.

    • «Ювентус» не выиграл у «Аякса» ни одного матча из двух.
    • «Интер» покинул турнир на стадии группового этапа.
    • «Ювентус» – чемпион текущего сезона Серии А.

    Источник: Твиттер Football on BT Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2459

      Viper for CSKA 21 минуту назад

      С моющим средством - изобретательно)

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