«Игра окончена». Фанаты «Интера» посвятили перфоманс вылету «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Состоялся матч 34 тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом» (1:1). Болельщики миланцев посвятили баннер вылету туринцев из Лиги чемпионов, который случился на стадии 1/4 финала.

«Игра окончена», – гласила растяжка на трибуне за воротами. Также болельщики демонстрировали моющее средство с названием «Аякс» – клуба, который выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов.