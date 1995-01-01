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    Хохлов: «Вообще не устраивало, как мы играли с «Ахматом»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Вообще не устраивало, как мы играли. Мы начали неплохо, агрессивно, потом подстроились под темп, который задал «Ахмат». Нас это не устраивало. По поводу замен, нам хотелось освежить игру. Потому что у нас не получалось ни зацепиться за мячи, ни обыграть в атаке.

    Почему Кирилл Панченко не создавал голевых моментов? Там была плотная игра соперника в обороне, но у него был хороший момент, при котором он мог бы забить», – сказал Хохлов.

    • «Динамо» с 29 очками занимает 12-е место в таблице.
    • «Ахмат» с 35 очками идет девятым.

    Источник: «Матч ТВ»

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