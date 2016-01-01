РПЛ. «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью 

«Динамо» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 26-го тура РПЛ – 0:0.

Московский клуб с 29 очками остался на 12-й строчке в таблице, «Ахмат» с 35 очками поднялся на восьмое место, обойдя «Оренбург» (35 очков, игра в запасе).

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов, Кардозу, Юсупов, Теттех, Жоаозиньо (Грулев, 63), Луценко, Марков (Панченко, 59).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли (Роши, 90+2), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенге, 80).

Предупреждения: Тетте, 12; Юсупов, 54; Марков, 56; Луценко, 60 – нет.

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