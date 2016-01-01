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    РПЛ. «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью 

    «Динамо» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 26-го тура РПЛ – 0:0.

    Московский клуб с 29 очками остался на 12-й строчке в таблице, «Ахмат» с 35 очками поднялся на восьмое место, обойдя «Оренбург» (35 очков, игра в запасе).

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов, Кардозу, Юсупов, Теттех, Жоаозиньо (Грулев, 63), Луценко, Марков (Панченко, 59).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли (Роши, 90+2), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенге, 80).

    Предупреждения: Тетте, 12; Юсупов, 54; Марков, 56; Луценко, 60 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +68238

      zigbert только что

      Некоторое преимущество по моментам у Динамо было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2045

      владимир миронов 1 час назад

      Если бы не селезень, нечего было бы вспомнить. Это какой-то мрак, а не игра.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6467

      alex1951 1 час назад

      Спасибо Динамо за ничью.....

      2
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      Рейтинг: +3341

      Агасфер 1 час назад

      Канделябра ТВ знает,что выбирать для показа! Спокойной ночи,футбольные малыши...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9311

      Garrincha58 > Агасфер 1 час назад

      они весь год спецом показывают те матчи которые никто не смотрит ну или почти не смотрит чтобы покупали этот никчёмный пакет матч-премьер

      1
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      Рейтинг: +3341

      Агасфер > Garrincha58 31 минуту назад

      Скажем дружно :...нужно!

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      Рейтинг: +251

      Киркинитидец 1 час назад

      даже селезень не испортил восхитительный матч ... епрст.

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      Рейтинг: +3341

      Агасфер > Киркинитидец 30 минут назад

      Селезень как раз украсил,как и весёлая болтовня пары комментаторов.

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