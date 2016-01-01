РПЛ. Гол Еременко не помог «Ростову» обыграть «Анжи»

Встреча 26-го тура чемпионата России «Анжи» – «Ростов» закончилась со счетом 1:1.

Забили полузащитники Роман Еременко и Камиль Закиров.

Ростовчане набрали 36 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. Махачкалинский клуб с 20-ю баллами остался на 15-й позиции.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Еременко, 35; 1:1 – Закиров, 77.

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Белов, Калошин, Капон, Гиголаев (Эльмурзаев, 73), Закиров, Ондуа, Кулик, Понсе (Лескано, 79), Долгов.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикуданич, Сигудрссон, Новосельцев, Чернов, Глебов, Норманн, Еременко, Попов (Ионов, 71), Зуев, Сигурдарсон (Шомуродов, 69).

Предупреждения: нет – Зуев, 55.

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