Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    РПЛ. Гол Еременко не помог «Ростову» обыграть «Анжи»

    Встреча 26-го тура чемпионата России «Анжи»«Ростов» закончилась со счетом 1:1.

    Забили полузащитники Роман Еременко и Камиль Закиров.

    Ростовчане набрали 36 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. Махачкалинский клуб с 20-ю баллами остался на 15-й позиции.

    Россия. Премьер-лига. 26-й тур

    Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Еременко, 35; 1:1 – Закиров, 77.

    «Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Белов, Калошин, Капон, Гиголаев (Эльмурзаев, 73), Закиров, Ондуа, Кулик, Понсе (Лескано, 79), Долгов.

    «Ростов»: Песьяков, Хаджикуданич, Сигудрссон, Новосельцев, Чернов, Глебов, Норманн, Еременко, Попов (Ионов, 71), Зуев, Сигурдарсон (Шомуродов, 69).

    Предупреждения: нет – Зуев, 55.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:22
    Комментарии70
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4219

      _Marqella_ 15 минут назад

      Ростов ещё кому то интересен ??? Какой кубок, ребята, вы о чём???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +292

      латунный сепаратист > _Marqella_ 13 минут назад

      а кому интересны бомжи только бакланам .******* к бамжам

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      minaev23 > _Marqella_ 5 минут назад

      Я вот из принципа буду болеть в Еврокубках против зенита!!!!!!!!!!!!!11

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      minaev23 > латунный сепаратист 2 минуты назад

      Конченая команда которую поддерживает дядя! писать про дядю сейчас опасно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1315

      Рубинище 19 минут назад

      Видимо кубок в Ростове главное..удачи верим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      policepnz 51 минуту назад

      машина! федуноконь - превед)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      kazak161 1 час назад

      Не понимаю где теперь Ростов будет брать очки,дома игра с Краснодаром и Зенитом,в гостях Динамо и Ахмат,и там и там будет намного сложнее чем с Анжи!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      ilichkadr > kazak161 58 минут назад

      Похоже 10-е место корячится.........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      minaev23 > ilichkadr 52 минуты назад

      Не дождётесь...........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      ilichkadr > minaev23 41 минуту назад

      Хотелось бы верить, но сказки бывают только во сне.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      minaev23 > ilichkadr 22 минуты назад

      Да да сказки о Кубке лиги чемпионов говорил сказочник Фурсенко!1111 Когда...........................................

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      ilichkadr > minaev23 13 минут назад

      Не только о Кубке лиги чемпионов говорил, но и ЧМ выиграем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1984

      Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      Неожиданный результат, тем более для команды, которая стремится попасть играть в еврокубки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      Леха из Твери > Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      Ой да не смеши. Валера только перед спартачами яйца показал, а потом посливали аутсайдерам. Разве что только через кубок. Да лучше Арсенал, чем текущий Ростов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      minaev23 > Леха из Твери 57 минут назад

      Ты про Арсенал много знаешь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4219

      _Marqella_ > Леха из Твери 13 минут назад

      Сейчас спартачей имеют все кому не лень....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +688

      Sviro 1 час назад

      Молодцы анжуйцы!! Даже в таких условиях, без зарплаты, просто так матчи не сливают!! А ростовчанам сочувствую - терять очки не есть хорошо. Шансы выйти в пятёрку сильнейших тают....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +795

      TOL47 > Sviro 1 час назад

      Теперь только кубок, в чемпе точно не светит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +821

      kazak161 > Sviro 1 час назад

      Да какая нахрен пятерка,скоро за выживание будем бороться!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      minaev23 > Sviro 54 минуты назад

      Вам желаю забрать очки у питера !!!!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +795

      TOL47 > minaev23 34 минуты назад

      К тому времени Зенит надеюсь уже оформит чемпионатов, можно и дублем против Ростова играть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      minaev23 > TOL47 26 минут назад

      Да чемпионы вы уже не парься!!!!!!!!!!!! А мы вас хоть дубль хоть основной шпекнут можем!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4219

      _Marqella_ > kazak161 12 минут назад

      молодец казак, всё понимаешь....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +688

      Sviro > minaev23 8 минут назад

      Самое смешное в том, что ведь смогут, если захотят. Питерцы выйдут в шапкозакидательском настроении, да ещё слабым составом, а у Крыльев проснётся кураж..... Бывало уже такое

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      ilichkadr > Sviro 4 минуты назад

      Не, завтра такого не будет. Чемпионство отметим 12 мая с ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      kazak161 1 час назад

      Результата нет у Ростова,видно от Спартака заразились!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +795

      TOL47 1 час назад

      До 15 далеко, рано силы берегут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      kazak161 1 час назад

      Люлей пора дать всем игрокам Ростова,а то раньше времени в отпуск собрались!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +650

      geroin161 > kazak161 1 час назад

      Обыграли Спартак и все, возомнили себя всемогущими... Но только их быстренько на землю опустили

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +821

      kazak161 > geroin161 1 час назад

      Так вот тожь,стоило было обыгрывать Спартак и ЦСКА что бы потом проиграть всем кто ниже по таблице

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1777

      minaev23 1 час назад

      Пи......ц какой то !!!!!!!!!!!!

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru