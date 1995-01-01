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    Daily Mail: Покеттино хочет видеть в «Тоттенхэме» Дзаньоло и Грилиша

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино определился с трансферными приоритетами на ближайшее лето.

    Как сообщает Daily Mail, аргентинский специалист просит клуб купить полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло и хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.

    За обоих футболистов лондонцы готовы предложить 81 миллионов евро – по 40,5 миллионов за каждого.

    19-летний Дзаньоло в текущем сезоне провел 33 матча за «Рому», забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. В активе 23-летнего Грилиша 31 игра в составе «Астон Виллы», шесть голов и шесть ассистов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 07:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1972

      Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      Учитывая возможные потери " шпор" и то, что они будут вести борьбу за попадание в ЛЧ и там не быть статистами, им уже придётся делать качественные покупки, укрепляя состав команды.

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      Рейтинг: +1362

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Дзаньоло очень хорош, если рома его отдаст то будет идиотами

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