Daily Mail: Покеттино хочет видеть в «Тоттенхэме» Дзаньоло и Грилиша

Учитывая возможные потери " шпор" и то, что они будут вести борьбу за попадание в ЛЧ и там не быть статистами, им уже придётся делать качественные покупки, укрепляя состав команды.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино определился с трансферными приоритетами на ближайшее лето.
Как сообщает Daily Mail, аргентинский специалист просит клуб купить полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло и хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.
За обоих футболистов лондонцы готовы предложить 81 миллионов евро – по 40,5 миллионов за каждого.
19-летний Дзаньоло в текущем сезоне провел 33 матча за «Рому», забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. В активе 23-летнего Грилиша 31 игра в составе «Астон Виллы», шесть голов и шесть ассистов.