Daily Mail: Покеттино хочет видеть в «Тоттенхэме» Дзаньоло и Грилиша

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино определился с трансферными приоритетами на ближайшее лето.

Как сообщает Daily Mail, аргентинский специалист просит клуб купить полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло и хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.

За обоих футболистов лондонцы готовы предложить 81 миллионов евро – по 40,5 миллионов за каждого.

19-летний Дзаньоло в текущем сезоне провел 33 матча за «Рому», забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. В активе 23-летнего Грилиша 31 игра в составе «Астон Виллы», шесть голов и шесть ассистов.