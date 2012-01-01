Караваев: «Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России»

главное на предоложение зенита не смотри слава иначе это гибель тоя будет и конец карьеры!
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев не исключил, что однажды он окажется в российском клубе.
«Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России. Все-таки борьба в Лиге чемпионов – это интереснее, чем бороться за выживание. Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне», – сказал футболист.
- 23-летний Караваев является воспитанником ЦСКА.
- В текущем сезоне он сыграл 39 матчей в составе «Витесса» и сделал пять результативных передач.
- Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Гамбурга».