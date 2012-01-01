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    Караваев: «Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев не исключил, что однажды он окажется в российском клубе.

    «Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России. Все-таки борьба в Лиге чемпионов – это интереснее, чем бороться за выживание. Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне», – сказал футболист.

    • 23-летний Караваев является воспитанником ЦСКА.
    • В текущем сезоне он сыграл 39 матчей в составе «Витесса» и сделал пять результативных передач.
    • Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Гамбурга».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 06:38
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +587

      Фанат Рубина 2 часа назад

      главное на предоложение зенита не смотри слава иначе это гибель тоя будет и конец карьеры!

      1
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      Рейтинг: +733

      Evgeniy32 > Фанат Рубина 1 час назад

      А я смотрю ты видишь будущие!!! То, что игроки ломаются, это в первую очередь их проблемы. Всегда нужно оценивать свои возможности при переходе в новую команду. Почему то такие игроки как Кузяев и Ерохин смогли доказать и стать основными, да и тот же Оздоев (хоть и не сразу заиграл). А вот почему не проходили в стартовый состав остальные? Это уже вопрос в первую очередь к ним самим. Соглашусь с тобой, что Караваев может загубить карьеру в Зените, потому как далеко не факт, что он чем то лучше уже имеющихся игроков в команде и сможет с ними конкурировать. Стать основным игроком клуба в Чехии и середником Голландского чемпионата это одно, а играть за команду в старте которая выступает каждый год в еврокубках, уже совсем другое.

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      Рейтинг: +587

      Фанат Рубина > Evgeniy32 26 минут назад

      я помню прошлое, а не вижу будущее сколько зенит засрал карьер русских игроков за последние 10 лет...
      за кузяева вы должны быть благодрны Р.Рахимову если б ыне он не было бы нынешнего Далера, это он его сделал хорошим игроком..
      оздоев как был *овно овном и остался!

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