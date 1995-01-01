Адиев может стать следующим главным тренером «Ахмата»

Вот это новость!!!! Может не надо было об этом объявлять в эти дни, когда еще Рашид действующий тренер? Надо была дождаться до конца чемпионата. 5 игр всего то осталось!!! Или такое желание сам Рашид выразил? Впрочем Рашид набрал уже достаточно опыта и авторитета и без работы не останется. Мы всегда будем болеть за ту команду где будет Рашид, однозначно!!!!
Руководство «Ахмата» уже определилось с кандидатурой главного тренера на случай, если Рашид Рахимов по окончании сезона команду покинет. В Грозный может переехать главный тренер «Анжи» Магомед Адиев.
Есть информация, что дагестанский клуб летом прекратит существование и тренер останется без работы. Адиев выступал за «Ахмат» (бывший «Терек») в качестве игрока.
- «Ахмат» идет в РПЛ девятым.
- «Анжи» находится в зоне прямого вылета.
- Адиев – уроженец Грозного.