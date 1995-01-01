Адиев может стать следующим главным тренером «Ахмата»

Руководство «Ахмата» уже определилось с кандидатурой главного тренера на случай, если Рашид Рахимов по окончании сезона команду покинет. В Грозный может переехать главный тренер «Анжи» Магомед Адиев.

Есть информация, что дагестанский клуб летом прекратит существование и тренер останется без работы. Адиев выступал за «Ахмат» (бывший «Терек») в качестве игрока.