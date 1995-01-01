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    Кафельников пожертвует миллион на благотворительность, если «Спартак» вернет Карреру

    Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил о готовности перечислить миллион рублей на благотворительность, если в ближайшие дни Массимо Каррера возглавит «Спартак».

    «А теперь все дружно: «a tutti avanti Massimo Carrera!!!». Если Массимо в понедельник выведет команду на матч с «Рубином», то перечислю 1 миллион рублей на благотворительность», – написал Кафельников в твиттере.

    • 55-летний Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С командой он выигрывал чемпионат России и становился обладателем Суперкубка страны.
    • Сейчас красно-белых возглавляет Олег Кононов. Сегодня руководство клуба выразило ему поддержку.

    Источник: твиттер Евгения Кафельникова

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +30429

      Полная Канистра 2 минуты назад

      а без него слабо от себя пожертвовать

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      Рейтинг: +378

      19831170 14 минут назад

      Я так тоже могу сказать,зная,что такого не случится 100%. Трепло.

      0
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      Рейтинг: +3325

      Агасфер 18 минут назад

      ...дочь возглавит благотворительную шарагу.

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      Рейтинг: +12620

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Хитрожопее заявлений я ещё не слышал.

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      Рейтинг: +1112

      Obojaemiy 37 минут назад

      Евгений отдай лучше лям мне ..я ипотеку перекрою)

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      Рейтинг: +4152

      piligrim1986 50 минут назад

      еще один пропиариться решил очередной раз

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      Рейтинг: +3602

      3a zenit 53 минуты назад

      ага,ради твоего вонючего ляма рупей клуб потратит херову тучу лямов евро))больной идиот

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      Рейтинг: +1042

      erma 1 час назад

      И Промеса пусть вернут.

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      Рейтинг: +30

      Кафель Безмозгов 1 час назад

      Патамушта он великий клупп !

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      Рейтинг: +5417

      Skull_Boy 2 часа назад

      Самым первым орал, что Карреру сливать надо, а теперь готов даже жопу лизнуть, вот они истинные фанаты Спартака

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