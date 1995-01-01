Кафельников пожертвует миллион на благотворительность, если «Спартак» вернет Карреру

а без него слабо от себя пожертвовать
Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил о готовности перечислить миллион рублей на благотворительность, если в ближайшие дни Массимо Каррера возглавит «Спартак».
«А теперь все дружно: «a tutti avanti Massimo Carrera!!!». Если Массимо в понедельник выведет команду на матч с «Рубином», то перечислю 1 миллион рублей на благотворительность», – написал Кафельников в твиттере.
- 55-летний Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С командой он выигрывал чемпионат России и становился обладателем Суперкубка страны.
- Сейчас красно-белых возглавляет Олег Кононов. Сегодня руководство клуба выразило ему поддержку.