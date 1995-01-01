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    Calciomercato: «Интер» отказался покупать Игуаина

    «Ювентус» хочет летом избавиться от нападающего Гонсало Игуаина, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, ввиду нежелания «Челси» выкупать права на 31-летнего аргентинца туринский клуб предложил его услуги «Интеру».

    Миланцы отказались подписывать форварда, поэтому «Ювентус» продолжает искать варианты трудоустройства футболиста.

    В первой половине текущего сезона Игуаин выступал на правах аренды за «Милан», сыграл 22 матча, забил восемь голов и сделал три ассиста. В январе он перебрался в «Челси», провел 14 игр и забил четыре мяча.

    Источник: Calciomercato

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