Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Черевченко: «Арсенал» во втором тайме полностью отдал инициативу «Спартаку»

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог матча 25 тура РПЛ против «Спартака» (3:0). Теперь туляки отстают от москвичей на одно очко.

    «Во вторые 45 минут мы полностью отдали «Спартаку» инициативу, отошли на свою половину. Но счет позволял. У нас были еще моменты. Минусы у любого футболиста можно найти даже при победе но, я не собираюсь этого делать», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Арсенал» в таблице идет шестым.
    • Ближайший соперник туляков – «Оренбург».
    • Черевченко возглавил клуб по ходу текущего сезона.

    Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2019 23:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1847

      maygli 43 минуты назад

      Пожалели Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5424

      Eddyson 46 минут назад

      Не отдал, Спартак сам взял, в этом состояла задумка Кононова: удивить Черевченко, отдав инициативу в первом и забрав ее во втором.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3307

      Агасфер 49 минут назад

      ...которому и это не помогло.Ещё и пеналь простили,да и пару голов могли добавить,до привычных 0-7.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12587

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Отдать-то вы инициативу отдали, только Спартаку она оказалась не нужна.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru