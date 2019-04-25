Черевченко: «Арсенал» во втором тайме полностью отдал инициативу «Спартаку»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог матча 25 тура РПЛ против «Спартака» (3:0). Теперь туляки отстают от москвичей на одно очко.

«Во вторые 45 минут мы полностью отдали «Спартаку» инициативу, отошли на свою половину. Но счет позволял. У нас были еще моменты. Минусы у любого футболиста можно найти даже при победе но, я не собираюсь этого делать», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Арсенал» в таблице идет шестым.

Ближайший соперник туляков – «Оренбург».

Черевченко возглавил клуб по ходу текущего сезона.

Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!