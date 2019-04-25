CОРЕ: Диего Коста может перейти в «ПСЖ» в обмен на Кавани

Это будет провалом для ПСЖ)
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон. На футболиста претендует «ПСЖ».
Французы готовы рассмотреть вариант с обменом своего форварда Эдинсона Кавани на Косту. Уругвайца, как пишет CОРЕ, уже давно хочет видеть в команде главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
- В текущем сезоне Примеры Коста провел 15 матчей, забил два гола, сделал две результативные передачи.
- Кавани в нынешнем розыгрыше Лиги 1 принял участие в 16 встречах, забил 17 голов, сделал пять результативных передач.
- Рыночная стоимость уругвайца – 50 миллионов евро.