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    CОРЕ: Диего Коста может перейти в «ПСЖ» в обмен на Кавани

    Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон. На футболиста претендует «ПСЖ».

    Французы готовы рассмотреть вариант с обменом своего форварда Эдинсона Кавани на Косту. Уругвайца, как пишет CОРЕ, уже давно хочет видеть в команде главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

    • В текущем сезоне Примеры Коста провел 15 матчей, забил два гола, сделал две результативные передачи.
    • Кавани в нынешнем розыгрыше Лиги 1 принял участие в 16 встречах, забил 17 голов, сделал пять результативных передач.
    • Рыночная стоимость уругвайца – 50 миллионов евро.

    Источник: Cope.es

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    25.04.2019 20:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 апреля 2019, 09:40

      Это будет провалом для ПСЖ)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 25 апреля 2019, 22:05

      Косту только в Китай за баснословные деньги!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 25 апреля 2019, 20:46

      Кавани посильнее Косты

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