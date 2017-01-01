Нобоа: «Могу себя назвать черным русским»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как чувствует себя в России. Эквадорец впервые приехал в страну более чем десять лет назад.

«Я умею говорить по-русски, хоть и неправильно, но самое главное, что люди меня понимают. После того как прожил в этой стране 11 лет, могу назвать себя чeрным русским.

Редко бывает, чтобы иностранец говорил по-русски. Мне же комфортно. Знаю русский и испанский, благодаря этому могу помочь тренеру общаться с Вильмаром Барриосом. Это приятно», – сказал игрок.