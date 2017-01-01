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    Нобоа: «Могу себя назвать черным русским»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как чувствует себя в России. Эквадорец впервые приехал в страну более чем десять лет назад.

    «Я умею говорить по-русски, хоть и неправильно, но самое главное, что люди меня понимают. После того как прожил в этой стране 11 лет, могу назвать себя чeрным русским.

    Редко бывает, чтобы иностранец говорил по-русски. Мне же комфортно. Знаю русский и испанский, благодаря этому могу помочь тренеру общаться с Вильмаром Барриосом. Это приятно», – сказал игрок.

    • Нобоа также играл в России за «Рубин», «Ростов» и «Динамо».
    • За «Зенит» хавбек выступает с лета 2017 года.
    • Контракт Нобоа с клубом истекает в следующем году.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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