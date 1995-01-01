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    «Интер» может купить Санчеса у «МЮ», если он снизит требования по зарплате

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может перейти в «Интер».

    Миланский клуб может сделать предложение чилийцу, но только в том случае, если он снизит свои требования по зарплате. В «МЮ» футболист зарабатывает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю и это отпугивает потенциальных покупателей.

    Ранее сообщалось, что 30-летним форвардом интересуется «Ювентус».

    • Санчес перешел в «Юнайтед» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за «МЮ» 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: -372

      SuperPAV9 27 минут назад

      Для Интера однозначно усиление и Санчесу не мешало бы встряхнутся

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