«Интер» может купить Санчеса у «МЮ», если он снизит требования по зарплате

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может перейти в «Интер».

Миланский клуб может сделать предложение чилийцу, но только в том случае, если он снизит свои требования по зарплате. В «МЮ» футболист зарабатывает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю и это отпугивает потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что 30-летним форвардом интересуется «Ювентус».