«Интер» может купить Санчеса у «МЮ», если он снизит требования по зарплате

Для Интера однозначно усиление и Санчесу не мешало бы встряхнутся
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может перейти в «Интер».
Миланский клуб может сделать предложение чилийцу, но только в том случае, если он снизит свои требования по зарплате. В «МЮ» футболист зарабатывает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю и это отпугивает потенциальных покупателей.
Ранее сообщалось, что 30-летним форвардом интересуется «Ювентус».
- Санчес перешел в «Юнайтед» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
- В этом сезоне он провел за «МЮ» 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.