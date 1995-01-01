«Ювентус» интересуется Алексисом Санчесом

утка
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может вернуться в Италию.
Как сообщает Calciomercato, интерес к чилийцу проявляет «Ювентус». Тем не менее предполагается, что трансферу может помешать большие требования футболиста по зарплате. В «МЮ» он получает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- В текущем сезоне Санчес провел за «Юнайтед» 23 матча, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи.
- Контракт нападающего рассчитан до 2022 года.
- Ранее 30-летний игрок уже выступал в Серии А за «Удинезе».