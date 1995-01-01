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    Быстров: «Мне что, надо было ехать в 15 команду АПЛ? Зачем, если я в России могу играть за топ-клуб и выступать в ЛЧ?»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал о причинах, по которым он не стал переходить в европейский клуб в свое время.

    – Могли вы 10 лет назад уехать в Европу?

    – Мог, но мне не нравится Европа. Да и какая Европа, я у себя в чемпионате уже на максимуме играл.

    – Почему?

    – Ну, наверное, это мой предел как спортсмена.

    – И никогда не хотелось уехать?

    – Ну, может, и хотелось, но я бы мог и не играть там вообще. В Европе таких, как я, много. Чтобы играть в основе европейского клуба, я должен быть на голову сильнее местных. Я не такой топ-игрок, чтобы соответствовать этому требованию. У меня были свои козыри, я на них играл и подходил для уровня РПЛ.

    – Вы играли в топ-клубах России. Неужели их нельзя сравнить хотя бы с европейскими середняками?

    – Нас не только можно сравнивать, мы их даже обыгрывали. И топ-команды обыгрывали.

    – Ну а в чем тогда проблема?

    – Хорошо, мне что, надо было поехать в 15-ю команду чемпионата Англии? Для чего, если я в России могу играть за топ-клуб и выступать в Лиге чемпионов среди лучших команд? В чем тогда смысл? А в «Реал» и «Барселону» меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой.

    – А в 15-ю команду Англии звали?

    – В десятую звали.

    – Какой клуб?

    – Неважно.

    – В еврокубках эта команда играла?

    – Какие еврокубки? Я же говорю, десятая команда чемпионата.

    • Кроме «Спартака» и «Зенита», Быстров выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».
    • 35-летний футболист – двукратный чемпион России, пятикратный серебряный призер РПЛ, дважды завоевывал Кубок страны и один раз национальный Суперкубок.
    • Со сборной России хавбек занял третье место на Евро-2008.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: 0

      Александр Питер 14 минут назад

      Быстров похож на шакала из мультика маугли.

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      Рейтинг: +9309

      Garrincha58 56 минут назад

      сколько моно слушать этого туп...го игрочишку

      0
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      Рейтинг: +1991

      ivan-football-fan 1 час назад

      ОТКРОВЕННО И ЦИНИЧНО...
      И... как это всё печально....

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      Рейтинг: +283

      OBOLEV 1 час назад

      Неделя Быстрова! Я вообще нейтрален к нему как в футболисту, так как не симпатизирую не спартаку не зениту, но то что он говорит это просто дичь! Как будто он человек с другой планеты. Затирает про амбиции и ЛЧ, но при этом не говорит про зону комфорта: зп и статус. Головина и Зинченко, Кержакова и Повлюченко я уважаю. Уезжали не из за денег. А по спортивному принципу. Респект !!! Если ты спортсмен и для тебя важно не только бабло то надо расти в других лигах. Или же не скрывать свое нутра. Как в свое время поступил Ваня Саенко.

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      Рейтинг: +1160

      Torvald64 > OBOLEV 1 час назад

      Человек лишь говорит о том, что он НЕ ХОТЕЛ никуда переезжать. Пусть зона комфорта. Но почему, спрашивается, он должен что-то делать только потому, что кто-то от него это ждет? Он сделал свой выбор - и похоже, об этом не жалеет.

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      Рейтинг: +283

      OBOLEV > Torvald64 1 час назад

      Конечно не жалеет ) Не честности не чести. Если бы сказал что в рашке работать меньше и условия лучше, поэтому я и не уехал. Вопросов бы к нему не было.

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      Рейтинг: +105

      Ашет Арбузян 1 час назад

      В АПЛ то вряд ли. В Испании или Италии был бы на виду

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