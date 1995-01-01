Быстров: «Мне что, надо было ехать в 15 команду АПЛ? Зачем, если я в России могу играть за топ-клуб и выступать в ЛЧ?»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал о причинах, по которым он не стал переходить в европейский клуб в свое время.

– Могли вы 10 лет назад уехать в Европу?

– Мог, но мне не нравится Европа. Да и какая Европа, я у себя в чемпионате уже на максимуме играл.

– Почему?

– Ну, наверное, это мой предел как спортсмена.

– И никогда не хотелось уехать?

– Ну, может, и хотелось, но я бы мог и не играть там вообще. В Европе таких, как я, много. Чтобы играть в основе европейского клуба, я должен быть на голову сильнее местных. Я не такой топ-игрок, чтобы соответствовать этому требованию. У меня были свои козыри, я на них играл и подходил для уровня РПЛ.

– Вы играли в топ-клубах России. Неужели их нельзя сравнить хотя бы с европейскими середняками?

– Нас не только можно сравнивать, мы их даже обыгрывали. И топ-команды обыгрывали.

– Ну а в чем тогда проблема?

– Хорошо, мне что, надо было поехать в 15-ю команду чемпионата Англии? Для чего, если я в России могу играть за топ-клуб и выступать в Лиге чемпионов среди лучших команд? В чем тогда смысл? А в «Реал» и «Барселону» меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой.

– А в 15-ю команду Англии звали?

– В десятую звали.

– Какой клуб?

– Неважно.

– В еврокубках эта команда играла?

– Какие еврокубки? Я же говорю, десятая команда чемпионата.