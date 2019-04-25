Семак: «Сложно предположить, сколько займет реабилитация Маркизио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не смог назвать сроки восстановления итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, который накануне перенес операцию на колене.

«По Маркизио сложно предположить, сколько займет реабилитация. С одной стороны, операция не такая сложная, с другой – есть много «но». Чуть позже сможем подробно сказать по срокам восстановления. В этом сезоне его точно не будет», – сказал Семак.

Ранее сообщалось, что Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона.

В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл 15 матчей в составе «Зенита» и забил два гола.