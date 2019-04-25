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    Семак: «Сложно предположить, сколько займет реабилитация Маркизио»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не смог назвать сроки восстановления итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, который накануне перенес операцию на колене.

    «По Маркизио сложно предположить, сколько займет реабилитация. С одной стороны, операция не такая сложная, с другой – есть много «но». Чуть позже сможем подробно сказать по срокам восстановления. В этом сезоне его точно не будет», – сказал Семак.

    Ранее сообщалось, что Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона.

    В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл 15 матчей в составе «Зенита» и забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2019 09:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +905

      VVadic 25 апреля 2019, 13:43

      Главное не забывать платить зарплату пока он в койке лежит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2019, 11:56

      Если можно будет включать в заявку только 10 инсранцев, так зачем нужна эта ленивая обуза?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 25 апреля 2019, 17:21

      Если выздоровеет ,однозначно усиление.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2019, 11:28

      Видимо не дольше,чем у Файзулина...

      1
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 25 апреля 2019, 10:18

      Учитывая как Маркизио "играл" ... думаю зенит не много потеряет.

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